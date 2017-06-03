 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована повестка летней сессии ПАСЕ

    Очередная пленарная сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 26 по 30 июня

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Обнародована повестка очередной летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Ассамблеи, очередная пленарная сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 26 по 30 июня.

    В ходе сессии перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, премьер-министр Черногории Душко Маркович, премьер-министр Молдовы Павел Филип, министр иностранных дел председательствующей в Комитете министров СЕ Чехии Любомир Заоралек.

    Участники сессии обсудят  такие вопросы, как ситуация в Беларуси, кризис с мигрантами и беженцами в Европе и др.

    Азербайджанская делегация также примет участие в работе сессии ПАСЕ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi