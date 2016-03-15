​Обнародована повестка дня встречи лидеров Турции и Азербайджана

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита и повестка дня встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Турции, после церемонии официальной встречи президента Азербайджана состоится встреча лидеров один на один.

После этого начнется 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

Все мероприятия пройдут в президентском комплексе Турции.

Отметим, что 15 марта Р.Т.Эрдоган должен был приехать в Азербайджан для участия в 5-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан. Однако он отложил визит из-за террористического акта в турецкой столице Анкаре, совершенного 13 марта.

Президент Азербайджана в знак солидарности с братской страной после совершенного теракта предложил провести 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан не в Баку, а в Анкаре. Президент Турции Р.Т.Эрдоган выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за этот жест и за проявление солидарности с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом.

Отметим, что в результате теракта в Анкаре погибли 37 человек, еще 125 человек пострадали.