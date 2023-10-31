Обнародована повестка саммита ОТГ в Астане

Обнародована повестка дня саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 3 ноября в казахстанской столице - Астане.
Как сообщает Report, на нем будут обсуждены вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, транспорта и таможни, а также утверждены совместные проекты.
Кроме того, страны проведут обмен мнениями о политических и экономических процессах в регионе.
По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану, а главы государств подпишут Астанинский акт и Декларацию Астанинского саммита.