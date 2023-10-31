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Обнародована повестка саммита ОТГ в Астане

Обнародована повестка саммита ОТГ в Астане Обнародована повестка дня саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 3 ноября в казахстанской столице - Астане
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 14:40
Обнародована повестка саммита ОТГ в Астане

Обнародована повестка дня саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 3 ноября в казахстанской столице - Астане.

Как сообщает Report, на нем будут обсуждены вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, транспорта и таможни, а также утверждены совместные проекты.

Кроме того, страны проведут обмен мнениями о политических и экономических процессах в регионе.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану, а главы государств подпишут Астанинский акт и Декларацию Астанинского саммита.

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