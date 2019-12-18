Обнародована дата встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Тбилиси

Обнародована дата встречи в Тбилиси глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии - Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Давида Залкалиани.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, восьмая по счету трехсторонняя встреча пройдет 23 декабря.

Помимо трехсторонней встречи предусмотрены также двусторонние встречи между главами МИД.

Отметим, что трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны встреча была отложена.

Последняя 7-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября прошлого года в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча прошла в турецком городе Трабзон в 2012 году.