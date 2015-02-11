​Обнародована дата визита в Азербайджан главы МИД Ирана

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф 16 февраля прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

По его словам, визит осуществится по приглашению главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. В рамках визита М.Д.Зариф встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

По словам посла, на встречах обсудят перспективы отношений между Ираном и Азербайджаном, затронут ряд других вопросов.