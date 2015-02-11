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    ​Обнародована дата визита в Азербайджан главы МИД Ирана

    Визит осуществится по приглашению министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф 16 февраля прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

    По его словам, визит осуществится по приглашению главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. В рамках визита М.Д.Зариф встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и другими официальными лицами.

    По словам посла, на встречах обсудят перспективы отношений между Ираном и Азербайджаном, затронут ряд других вопросов.  

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