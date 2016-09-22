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    Обнародована дата визита президента Казахстана в Азербайджан

    Об этом заявил министр энергетики Азербайджана на заседании межправительственной комиссии в Астане

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом Азербайджан 12 октября. Как сообщает Report cо ссылкой на КазТАГ, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев на 13-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан по экономическому сотрудничеству в Астане. 

    По словам Н.Алиева, братские отношения между президентами Азербайджана и Казахстана – "это два столпа, на которых держатся все политические, экономические, дружественные связи" двух независимых государств.

    Как ранее сообщал Report, визит Н.Назарбаева планировался на осень. 

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