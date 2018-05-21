Обнародована дата визита главы МИД Франции в Азербайджан

Париж. 21 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прибудет в Азербайджан 27 мая.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в рамках визита он примет участие в ряде мероприятий по случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики.

Жан-Ив Ле Дриан также встретится с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяров и другими официальными лицами. В ходе встреч стороны преимущественно обсудят развитие связей между двумя странами, урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что глава МИД Франции днем раньше, 26 мая, будет с визитом в Тбилиси, где примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования Грузинской Республики.