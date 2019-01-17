 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована дата проведения VII Бакинского Глобального Форума

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата проведения VII Бакинского Глобального Форума.

    Как сообщает Report, форум под девизом "Новая внешняя политика" ("A New Foreign Policy") пройдет 14-16 марта 2019 года.

    Напомним, ежегодно на Бакинском Глобальном Форуме принимают участие сотни представителей из многих стран мира, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi