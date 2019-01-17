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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата проведения VII Бакинского Глобального Форума.
Как сообщает Report, форум под девизом "Новая внешняя политика" ("A New Foreign Policy") пройдет 14-16 марта 2019 года.
Напомним, ежегодно на Бакинском Глобальном Форуме принимают участие сотни представителей из многих стран мира, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.
Tural AsadiАвтор новости