Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата проведения VII Бакинского Глобального Форума.

Как сообщает Report, форум под девизом "Новая внешняя политика" ("A New Foreign Policy") пройдет 14-16 марта 2019 года.

Напомним, ежегодно на Бакинском Глобальном Форуме принимают участие сотни представителей из многих стран мира, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.