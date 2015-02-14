Заседание специальной рабочей группы по вопросам Каспия пройдет в Баку в начале марта

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Очередное заседание Специальной рабочей группы по вопросам Каспия состоится 4-5 марта в Баку. Как сообщает Report, вопрос подготовки к заседанию туркменской делегации был обсужден в ходе заседания Кабинета министров Туркменистана с участием президента этой страны Гурбангулы Бердымухамедова 13 февраля.

На заседании специальной рабочей группы по вопросам Каспия примут участие заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран. В ходе встречи будет продолжена работа над текстом Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Отметим, специальная рабочая группа проводит заседания поочередно в странах "каспийской пятерки". Работа данного переговорного механизма с одной стороны нацелена на урегулирование вопросов нового правового статуса Каспийского моря, с другой - на подготовку регулярно проходящих встреч глав государств и министров иностранных дел пяти прибрежных стран.