Обнародована программа визита президента Хорватии в Баку

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита президента Хорватии Колинды Грабар Китарович в Азербайджан.

Как сообщил Report временный поверенный в делах Хорватии в Азербайджане Рефик Шабанович, визит состоится 24 октября.

В ходе официального двухдневного визита в Азербайджан К.Г.Китарович планирует провести встречу с президентом Ильхамом Алиевым, а также другими официальными лицами.

Кроме того, в рамках визита в Баку будет проведен бизнес-форум, в котором примут участие около 60 хорватских бизнесменов.