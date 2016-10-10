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    Обнародована программа визита президента Хорватии в Баку

    На бизнес-форум в Баку приедут около 60 хорватских бизнесменов

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита президента Хорватии Колинды Грабар Китарович в Азербайджан.

    Как сообщил Report временный поверенный в делах Хорватии в Азербайджане Рефик Шабанович, визит состоится 24 октября.

    В ходе официального двухдневного визита в Азербайджан К.Г.Китарович планирует провести встречу с президентом Ильхамом Алиевым, а также другими официальными лицами.

    Кроме того, в рамках визита в Баку будет проведен бизнес-форум, в котором примут участие около 60 хорватских бизнесменов.

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