Обнародован список загрязняющих окружающую среду предприятий Армении

Обнародован список предприятий Армении, загрязняющих окружающую среду.

Обнародован список предприятий Армении, загрязняющих окружающую среду.

Как сообщает Report, об этом говорилось в открытом письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну от организаций гражданского общества Азербайджана.

Эти организации:

1.​Отходы Зангезурского медно-молибденового комбината в Каджаране, горнодобывающего комбината в Гафане, содержащие хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий, свинец и другие тяжелые металлы, загрязняют реки Охчучай и Араз. Шестьдесят процентов акций Зангезурского медно-молибденового комбината принадлежит немецкой компании Cronimet Mining GmbH. Здесь без соблюдения каких-либо экологических норм ежегодно перерабатывается в среднем 20 миллионов тонн руды. Арцеваникское водохранилище площадью 270 миллионов квадратных метров, куда сбрасываются рудные отходы комбината, представляет угрозу для всего региона;

2.​Гафанский горно-обогатительный комбинат с 2019 года входит в состав британской компании Chaarat Gold International Limited и в настоящее время называется Chaarat Kapan. Здесь перерабатывается в среднем 1,3 миллиона тонн руды в год. Гутгумское (Геганушское) хвостохранилище площадью 4,6 миллиона квадратных метров в составе Гафанского горно-обогатительного комбината представляет угрозу для региона;

3.​Агаракский медно-молибденовый комбинат также отравляет реку Араз тяжелыми металлосодержащими рудными отходами посредством реки Керчиванчай (Карчеван). Его единоличным акционером является американская компания Comsup Commodities, скупившая все акции комбината. Здесь перерабатывается в среднем 4 миллиона тонн руды в год. Есть информация о том, что на Давазамском хвостохранилище комбината в настоящее время скопилось около 36,8 миллиона кубометров опасных отходов. Вода из хвостохранилища сбрасывается в трансграничную реку Араз;

4.​В период оккупации власти Армении незаконно передали расположенное на границе с Азербайджаном месторождение Зод Кяльбаджарского района в полную эксплуатацию компании GeoProMining. В 2009 году здесь было добыто 320,5 тыс. тонн, в 2010 году – 490 тыс. тонн, в 2011 году – 880 тыс. тонн руды, переработку которой осуществил золотоперерабатывающий комбинат в Девели (Арарат). В результате протекающая вблизи рудника река Зод была загрязнена тяжелыми металлами, такими как медь, железо, кадмий и молибден. Учитывая, что загрязненная река Зод (Сот) впадает в реку Кура, это является большой угрозой для жизни миллионов людей. В 2018 году Европейский суд по правам человека вынес решение о нарушении Арменией прав на экологический баланс ввиду загрязнения региона путем дачи согласия на эксплуатацию рудника;

5.​Европейский суд по правам человека своим решением от 14 февраля 2019 года установил незаконную деятельность горнодобывающей промышленности на землях обратившихся в суд жителей сел Шыных (Шнох) и Тугут (Техут), в связи с чем правительство Армении обязано выплатить пострадавшим сельчанам компенсацию в размере 69400 евро;

6.​Дашдемский (Дашдамский) золотой рудник в регионе Гейча производит около 10 000 унций золота в год. Рудник непрерывно загрязняет местные водные источники. В сточных водах рудника обнаружено высокое содержание вредных для здоровья человека и окружающей среды тяжелых металлов, таких как мышьяк и ртуть. Сточные воды рудника отравляют близлежащие реки, в том числе реку Баргушад (Воротан), являющуюся основным источником питьевой воды. Река Баргушад впадает в Араз. Управляет рудником канадская компания Lydian International;

7.​Ахталинский рудник в Лорийской области Армении производит около 5 тысяч тонн меди и свинца в год. В сточных водах рудника обнаружено высокое содержание вредных для здоровья человека и окружающей среды тяжелых металлов, таких как медь, свинец и цинк. Управляет рудником компания Metal Prince. Сточные воды рудника загрязняют близлежащую реку Тона (Дебед), которая впадает в Куру. Ахталинский рудник был закрыт в 2017 году из-за экологических проблем. Однако в 2020 году эксплуатация рудника возобновилась;

8.​Гафанский марганцевый завод – один из крупнейших марганцевых заводов не только в Армении, но и в мире. Завод производит марганцевую руду, диоксид марганца и другие марганцевые продукты, годовая добыча составляет около 1,5 миллиона тонн руды. При добыче и переработке марганцевой руды в воздух и воду выбрасываются тяжелые металлы, пыль и другие загрязнители, которые вызывают ряд проблем со здоровьем, включая респираторные, неврологические заболевания и рак. Завод также в значительной степени загрязняет близлежащую реку Баргушад, являющуюся важным источником питьевой воды для региона Южного Кавказа;

9.​Завод Элляр (Котайк) – металлургический завод по производству меди, цинка и свинца. Он загрязняет реку Арпачай негативно влияющими на здоровье человека тяжелыми металлами, такими как медь, свинец и кадий. Деятельность завод приводит к существенному загрязнению воздуха, в частности, диоксидом серы, оксидами азота и твердыми частицами. Это загрязнение отрицательно сказывается на здоровье человека, вызывая проблемы с дыханием, болезни сердца и другие серьезные заболевания. Завод сбрасывает сточные воды в Арпачай – основной источник питьевой воды. Большое количество образующихся на заводе твердых отходов, состав которых богат тяжелыми металлами, загрязняет почву и просачивается в грунтовые воды;

10.​Гейчинский (Гегаркуникский) медеплавильный завод – один из основных медеплавильных заводов Армении. Он принадлежит армянской компании GeoProMining и производит около 100 тысяч тонн меди в год. Завод выбрасывает в атмосферу большое количество диоксида серы и других загрязняющих веществ, что приводит к загрязнению воздуха и кислотным дождям. Его сточные воды сбрасываются в Арпачай – основной источник питьевой воды, откуда загрязняющие вещества попадают в Араз. Сточные воды уничтожают водные живые организмы в Арпачае. Гейчинский медеплавильный завод – огромный источник опасности для окружающей среды и людей;

11.​Также должно быть остановлено строительство нового металлургического завода в Араздеяне (Ерасх), который сооружается вопреки требованиям экологических норм и международных конвенций. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов этого металлургического завода на местную экосистему может быть огромным. Сброс отходов в Араз означает трагедию для обитающих в нем живых организмов и крупных хозяйств, использующих воду из этой реки для орошения. Это влияние на снабжение питьевой водой также может привести к распространению инфекционных заболеваний в приграничных районах. Это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения как для Азербайджана, так и для Армении;

12.​Тяжелые металлосодержащие рудные отходы, образующиеся в результате эксплуатации золоторудного месторождения Амулдаг(Амулсар), против деятельности которого неоднократно выступали международные организации и выносились решения, также сбрасываются в Баргушад (Воротан) и загрязняют Араз посредством реки Хакари. Золотодобывающая промышленность вызвала экологическое загрязнение за пределами национальных границ. Так, рудник оставляет после себя большие объемы отходных отвалов и накопления отходов, которые загрязняют почву, приводя к резкому ускорению эрозии горных пород. Такая эксплуатация золоторудного месторождения Амулдаг (Амулсар) представляет серьезную угрозу для региона, окруженного горами Кавказа, и его населения.

Месторождение Амулдаг находится в 13 километрах от города Истису (Джермук), богатого природными минеральными водами. Эксплуатация рудника наносит разрушительный ущерб минеральным источникам Истису (Джермук). Месторождение также расположено в районе между Арпачаем и Базарчаем. Обе реки протекают по территории Азербайджана и впадают в Араз. Использование в эксплуатации месторождения Амулдаг давно запрещенных токсичных веществ, представляющих высокую опасность для окружающей среды, уничтожает природу, приводит к закислению и отравлению речных вод. Помимо того, что добыча золота загрязняет воды этой реки, она также оказывает негативное влияние на экосистему озера Гейча (Севан) – крупнейшего пресноводного озера Армении, расположенного вблизи этого района.

В то же время эта промышленность представляет серьезную угрозу и для бассейна Каспийского моря. Протекая по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, Арпачай, а также Базарчай впадают в реку Араз, а оттуда – в Каспийское море. Таким образом, это наносит серьезный ущерб экологии не только Азербайджана, но и Ирана, а также других прикаспийских стран.

Золоторудное месторождение эксплуатируется компанией LydianArmenia. Держателем акций этой компании является британская компания Lydian International. Основными акционерами компании являются Orion Mine Finance (США), Resource Capital Funds (США), Merk Investments и Tocqueville Asset Management LP.

Организации гражданского общества Азербайджана призывают Армению немедленно прекратить деятельность этих предприятий, наносящих серьезный ущерб экосистеме региона.