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Каким будет Центр творческого развития, который будет построен Казахстаном в Физули

Каким будет Центр творческого развития, который будет построен Казахстаном в Физули Обнародованы детали проекта Центра творческого развития для детей имени Курмангазы, который будет построен Казахстаном в Физулинском районе Азербайджана.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 17:06
Каким будет Центр творческого развития, который будет построен Казахстаном в Физули

Обнародованы детали проекта Центра творческого развития для детей имени Курмангазы, который будет построен Казахстаном в Физулинском районе Азербайджана.

Как сообщает Report, проект охватит территорию в 2 гектара.

Двухэтажное здание площадью 3100 кв.м. рассчитано на 600 учащихся. Строительство Центра начнется в сентябре нынешнего года и завершится в декабре 2023 года.

Ключевыми направлениями работы Центра имени Курмангазы станут вокал и музыкальные инструменты, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка. Кроме того, предусмотрено обучение ремеслам, в том числе ковроткачеству и гончарному искусству, а также различным видам спорта и хореографии.

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Версия на азербайджанском языке Füzulidə Qazaxıstanın hədiyyəsi kimi inşa olunacaq Yaradıcılığın İnkişafı Mərkəzinin layihəsi açıqlanıb

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