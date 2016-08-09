Обнародован текст Бакинской декларации, подписанной президентами Азербайджана, Ирана и России

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Обнародован полный текст декларации, подписанной президентами Азербайджана, Ирана и России - Ильхамом Алиевым, Хасаном Рухани и Владимиром Путиным по итогам встречи 8 августа в Баку.

Как сообщает Report, в декларации говорится:

"Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация,

принимая во внимание заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества и поддержании высокого уровня доверия в региональных и международных вопросах,

будучи преисполнены решимости и далее развивать свои межгосударственные отношения на принципах равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга,

подтверждая свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и общепризнанным принципам и нормам международного права,

отмечая важность взаимодействия в целях борьбы с вызовами и угрозами региональной стабильности и безопасности,

учитывая неприемлемость практики применения противоправных экономических санкций,

исходя из необходимости стимулирования и развития торгово- экономического сотрудничества,

признавая, что безопасные и надежные транзитные коридоры будут способствовать созданию новых возможностей для развития региона и содействовать благополучию их народов,

подтверждая свою приверженность диверсификации транспортных путей и средств доставки грузов на основе принципов рыночной экономики, свободы конкуренции и взаимной выгоды,

заявляют нижеследующее:

Стороны будут продолжать всестороннее развитие равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, а также будут углублять и расширять политический диалог на различных уровнях по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес;

Стороны будут и далее развивать трехсторонний формат сотрудничества в области культуры, туризма и бизнеса, взаимодействовать по вопросам молодежного обмена, консульским и таможенным вопросам, а также содействовать связям между регионами и провинциями Сторон, и подчеркивают важность дальнейшего облегчения визового режима для граждан Сторон;

Стороны преисполнены решимости всемерно противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Они призывают мировое сообщество к объединению усилий для эффективной борьбы с этими вызовами и угрозами международной стабильности и безопасности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций;

Стороны категорически осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они отмечают важность и полезность двусторонних и трехсторонних консультаций для обмена мнениями о развитии обстановки и выработки мер эффективного противодействия терроризму. В этом контексте стороны подчеркивают важность соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/127, озаглавленную "Мир против насилия и насильственного экстремизма", инициированную Исламской Республикой Иран;

Стороны признают, что неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального сотрудничества, и в связи с этим подчеркивают важность их скорейшего мирного урегулирования путем переговоров на основе принципов и норм международного права и принятых в соответствии с ними решений и документов;

Стороны, рассматривая Каспийское море как море мира, дружбы, безопасности и сотрудничества, подтверждают важность скорейшего согласования и принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря;

Стороны будут углублять всестороннее сотрудничество в различных отраслях экономики на основе принципов равноправия и взаимной выгоды;

Cтороны подтверждают важность дальнейшего укрепления регионального и международного сотрудничества по вопросам защиты и поощрения инвестиций и подчеркивают необходимость поддержания благоприятных условий, включая укрепление сотрудничества в банковской сфере, способствующих реализации инвестиционных проектов и привлечению новейших технологий;

Стороны будут углублять сотрудничество в энергетической и транспортной сферах путем развития региональных и международных энергетических и транспортных коридоров в целях содействия экономическому росту региона и международной энергетической безопасности;

Стороны поддерживают соединение электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России в целях обмена электроэнергией и отмечают, что реализуемые ими энергопроекты создают благоприятные условия для поддержания устойчивого развития региона;

Стороны отмечают важный вклад, который Азербайджан, Иран и Россия вносят в устойчивое функционирование региональных и международных рынков природного газа, и выступают за дальнейшее расширение сотрудничества в этой сфере, в том числе путем обмена технологиями в области добычи, транспортировки и поставки природного газа. В этой связи они будут и дальше укреплять сотрудничество и взаимодействие на международных площадках, а также в двусторонних и трехстороннем форматах;

Стороны считают, что широкое применение природного газа в качестве экономически эффективного и экологически чистого вида топлива поможет значительно снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду, а также будет способствовать реализации положений Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов;

Стороны будут поддерживать усилия по интеграции региональных транспортно-коммуникационных возможностей в целях создания экологически безопасных и экономически выгодных транспортных инфраструктур;

Стороны примут эффективные меры по развитию транспортно-коммуникационных инфраструктур в целях расширения имеющихся возможностей осуществления перевозок пассажиров и грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг";

Стороны будут и далее на взаимовыгодной основе содействовать реализации новых проектов по соединению железных дорог в рамках развития и повышения эффективности международного транспортного коридора "Север-Юг";

Стороны будут изучать возможности развития сотрудничества на Каспийском море, включая сотрудничество в сфере судоходства и морского туризма;

Стороны приветствуют принятый в Вене 14 июля 2015 года Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и, отмечая важность данной договоренности для развития регионального сотрудничества без препятствий на пути торговли и экономических связей, призывают к его полному и устойчивому выполнению;

Стороны приняли решение создать соответствующие рабочие группы по направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес".