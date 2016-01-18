Обнародован новый состав делегации Азербайджана в ПАСЕ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Определен новый состав делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщил в заявлении Report заместитель председателя комитета правовой политики и государственного строя Милли Меджлиса, член делегации Ровшан Рзаев, состав азербайджанской делегации в данной организации изменен, и в нее вошли 3 новых депутата.

Это депутат Вюсал Гусейнов, представляющий правящую партию "Новый Азербайджан", председатель Партии демократического просвещения Азербайджана Эльшан Мусаев, независимый депутат Муслим Мамедов. В.Гусейнов в основном составе заменил председателя комитета правовой политики и государственного строя Милли Меджлиса, члена ПНА Али Гусейнли, Э.Мусаев - депутата Партии гражданской солидарности Фазиля Ибрагимли, М.Мамедов - бывшего депутата (независимого) Айдына Аббасова.

В состав делегации Азербайджана в ПАСЕ из 12 человек входят Самед Сеидов, Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Эльхан Сулейманов, Рафаэль Гусейнов, Ровшан Рзаев, Муслим Мамедов, Эльшан Мусаев, Вюсал Гусейнов.

Список нового состава отправлен в ПАСЕ.