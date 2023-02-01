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Омбудсмен Азербайджана направила письмо шведскому коллеге в связи с сожжением Корана

Омбудсмен Азербайджана направила письмо шведскому коллеге в связи с сожжением Корана Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо омбудсмену по борьбе с дискриминацией в Швеции Ларсу Аррениусу в связи с актом сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 18:38
Омбудсмен Азербайджана направила письмо шведскому коллеге в связи с сожжением Корана

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева направила письмо омбудсмену по борьбе с дискриминацией в Швеции Ларсу Аррениусу в связи с провокацией с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

Об этом Report сообщили в аппарате омбудсмена.

В письме Сабина Алиева выразила обеспокоенность распространением исламофобии в европейских странах и заявила, что совершенный акт нарушает свободу религии и убеждений мусульман, а также свидетельствует о том, что борьба с дискриминацией, нетерпимостью и исламофобией в Европе ведется не на должном уровне.

Азербайджанский омбудсмен в своем обращении заявила о недопустимости безразличного отношения шведской полиции к такого рода проявлениям неуважения к исламу.

При этом подчеркнуто, что государства обязаны обеспечивать и защищать право на свободу совести и вероисповедания, что закреплено в действующих международных документах в сфере защиты прав и свобод человека.

В завершение омбудсмен Азербайджана выразила надежду, что шведским омбудсменом по борьбе с дискриминацией будут предприняты необходимые шаги для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем и привлечения виновных в религиозной розни к ответственности.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsperson sends letter to Equality Ombudsman of Sweden on burning of Quran 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ombudsmanı Quranın yandırılması ilə bağlı isveçli həmkarına məktub ünvanlayıb

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