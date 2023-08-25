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Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 11:41
Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехало 10 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 38 человек, в том числе 15 больных, 5 сотрудников МККК, 10 водителей, 6 наблюдателей и 2 медицинских работника.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

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Версия на английском языке ФотоConditions created for free movement of civilian Armenians through ICRC
Версия на азербайджанском языке ФотоMülki ermənilərin Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidinə şərait yaradılıb - VİDEO

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