Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехало 10 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 38 человек, в том числе 15 больных, 5 сотрудников МККК, 10 водителей, 6 наблюдателей и 2 медицинских работника.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.