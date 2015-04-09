Обама перепутал должность премьера Ямайки

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама перепутал должность премьер-министра Ямайки Поршии Симпсон-Миллер, сообщили журналисты президентского пула Обамы. Американский лидер находится на Ямайке с визитом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Во время встречи Обама называл Симпсон-Миллер "госпожа президент", хотя на самом деле она возглавляет правительство страны, а формальным главой государства является королева Великобритании Елизавета Вторая. Ямайка провозгласила независимость от Великобритании в 1962 году.

Американских политиков, включая первых лиц, периодически критикуют в прессе за плохое знание зарубежных реалий и должностей. Так, бывший президент Джордж Буш-младший назвал премьер-министра Испании президентом, хотя в Испании конституционная монархия. Бывший вице-президент Альберт Гор перепутал в публичном выступлении Словению и Словакию, а сенатор Джон Маккейн однажды назвал Абхазию "Капказией".