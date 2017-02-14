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    Объявлен порядок голосования на референдуме для проживающих за рубежом граждан Турции

    Подготовка к референдуму в зарубежных диппредставительствах Турции начнется 27 марта и завершится 9 апреля

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Подготовка к референдуму по внесению изменений в Конституцию Турции в зарубежных диппредставительствах начнется 27 марта и завершится 9 апреля.

    Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, голосование в диппредставительстве Турции в Азербайджане пройдет с 9 до 21 часа.

    В сообщение также отмечается, что информация о том, в какой день будут голосовать проживающие в Азербайджане граждане Турции, будет дана позднее.

    Также отмечается, что граждане Турции должны проверить свои имена в списках голосующих на сайте Центризбиркома Турции. В случае отсутствия имени в списке, необходимо зарегистрироваться в консульском отделе посольства до 17 февраля.

    Отметим, что референдум по внесению изменений в Конституцию Турции состоится 16 апреля.

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