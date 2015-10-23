Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вышла в свет статья академика Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева "Об истоках деградации европейских структур, или Политика двойных стандартов в отношении Азербайджана. От мирового порядка к "беспорядку"". Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Вместо предисловия

С распадом биполярной системы в мировом сообществе стала ощущаться эйфория по поводу будущего глобальной безопасности и взаимодействия. Многие ученые, аналитики, журналисты предрекли конец "эпохи силы" в международных отношениях. С окончанием "холодной войны" сообщество настроилось на достижение продекларированных целей в виде торжества демократии, свободы и равенства всех государств.

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