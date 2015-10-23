 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Об истоках деградации европейских структур, или Политика двойных стандартов в отношении Азербайджана

    Вышла в свет статья академика Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Вышла в свет статья академика Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева "Об истоках деградации европейских структур, или Политика двойных стандартов в отношении Азербайджана. От мирового порядка к "беспорядку"". Об этом сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Вместо предисловия

    С распадом биполярной системы в мировом сообществе стала ощущаться эйфория по поводу будущего глобальной безопасности и взаимодействия. Многие ученые, аналитики, журналисты предрекли конец "эпохи силы" в международных отношениях. С окончанием "холодной войны" сообщество настроилось на достижение продекларированных целей в виде торжества демократии, свободы и равенства всех государств.

    С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi