О'Брайен: Вашингтон готов провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Вашингтон готов в любой момент принять встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Вашингтон готов провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

"Речь идет о том, что было бы наиболее полезным для обеих сторон. Я надеюсь, что министры иностранных дел найдут возможность встретиться в самое ближайшее время. Если это произойдет в Вашингтоне, мы будем рады принять их в любой роли, которую мы сможем сыграть. Но есть много каналов, и обе стороны поддерживают очень эффективную прямую связь. Мы участвуем в этом процессе в качестве друзей, чем бы мы ни могли помочь", - сказал Джеймс О'Брайен.