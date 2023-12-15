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О'Брайен: Надеемся, что скоро станем свидетелями заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном

О'Брайен: Надеемся, что скоро станем свидетелями заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном США надеются в скором времени заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 10:51
О'Брайен: Надеемся, что скоро станем свидетелями заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном

США надеются в скором времени заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил в интервью "Голосу Америки".

"Я думаю, что действительно важно, чтобы две страны говорили друг с другом и достигали практических соглашений. Об освобождении военных объявили на прошлой неделе, и вот, буквально на этой неделе, они уже дома. Страны выступили с совместным заявлением, продемонстрировав поддержку друг другу во многих отношениях, в том числе в их международных устремлениях, например, в том, чтобы Азербайджан провел следующую климатическую конференцию ООН, на что он теперь имеет право", - отметил он.

По его словам, проявление такой поддержки является важным шагом на пути к построению нормальных двусторонних отношений.

"Мы надеемся, что очень скоро станем свидетелями достижения сторонами мирного соглашения. Обе стороны выразили заинтересованность в этом. Мы, также и наши партнеры по Европейскому Союзу и другие стороны, готовы помочь им в этом. Нам хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось, потому что скорейшее заключение мира принесет огромную пользу", - подчеркнул О'Брайен.

Он напомнил, что Вашингтон провел несколько раундов переговоров между министрами иностранных дел двух стран, добавив, что они встретятся снова.

"Мы готовы помочь. Мы призываем обе стороны встретиться, и на данный момент каждая из них заявила, что готова работать в этом направлении", - заключил он.

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Версия на английском языке US hopeful that Azerbaijan and Armenia will sign peace treaty soon
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

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