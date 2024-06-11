О нас

Помощник госсекретаря США: Мир между Баку и Ереваном расширит экономические возможности для региона

Помощник госсекретаря США: Мир между Баку и Ереваном расширит экономические возможности для региона США поддерживают усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 12:51
Помощник госсекретаря США: Мир между Баку и Ереваном расширит экономические возможности для региона

США поддерживают усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на итоговом заседании стратегического диалога Армения-США в Ереване.

"Мы содействуем усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе, расширению экономических возможностей от Центральной Азии до Средиземного моря. В случае долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном эти возможности станут шире. В этом плане мы рады поддержать усилия в этой области", - заявил Джеймс О'Брайен.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi: Bakı ilə İrəvan arasında sülh regionun iqtisadi imkanlarını genişləndirəcək

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi