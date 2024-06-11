Помощник госсекретаря США: Мир между Баку и Ереваном расширит экономические возможности для региона

США поддерживают усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

США поддерживают усилия по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на итоговом заседании стратегического диалога Армения-США в Ереване.

"Мы содействуем усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе, расширению экономических возможностей от Центральной Азии до Средиземного моря. В случае долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном эти возможности станут шире. В этом плане мы рады поддержать усилия в этой области", - заявил Джеймс О'Брайен.