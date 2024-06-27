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О'Брайен: Мир между Баку и Ереваном откроет альтернативный путь товаропотока из Центральной Азии

О'Брайен: Мир между Баку и Ереваном откроет альтернативный путь товаропотока из Центральной Азии Мир между Азербайджаном и Арменией важен для экспорта товаров из Центральной Азии шел не через Россию и Китай, а альтернативными путями, через Азербайджан.
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 12:09
О'Брайен: Мир между Баку и Ереваном откроет альтернативный путь товаропотока из Центральной Азии

Мир между Азербайджаном и Арменией важен для экспорта товаров из Центральной Азии, которые сейчас могут идти только через Россию и Китай, альтернативными путями, в том числе и через Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в ответ на вопрос, что он будет обсуждать в ходе сегодняшнего визита в Баку.

Он отметил, что мир между двумя странами важен не только для Азербайджана, который позиционирует себя как глобального лидера, принимая у себя Конференцию сторон ООН по изменению климата, но и для всего региона, включая и Центральную Азию.

По его словам, для вывоза своих товаров на мировые рынки странам ЦА нужно сотрудничать с Азербайджаном.

"Один такой маршрут проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, может идти через Азербайджан, Армению и Турцию. Из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, что положит конец войне и ужасному конфликту, который длился с 1990-х годов", - подчеркнул он.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сегодня и завтра находится с визитом в Азербайджане.

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