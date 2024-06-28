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О'Брайен: Азербайджан смог изменить политику в регионе, что привело к установлению мира

О'Брайен: Азербайджан смог изменить политику в регионе, что привело к установлению мира Между США и Азербайджаном налажено партнерство во многих областях.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 16:47
О'Брайен: Азербайджан смог изменить политику в регионе, что привело к установлению мира

События последних лет позволили Азербайджану сыграть центральную роль в изменении политики в регионе, это в свою очередь привело к установлению мира.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

"У налажено нас сильное и эффективное партнерство во многих областях. Большая часть сегодняшних обсуждений в Баку была посвящена ситуации в регионе. На встрече с президентом Азербайджана мы обсудили несколько конкретных вопросов, в частности рассмотрели ситуацию в регионе. Было подчеркнуто установление мира в регионе", - сказал он.

По словам О'Брайена, события последних лет позволили Азербайджану сыграть центральную роль в изменении политики в регионе.

"Это привело к установлению мира. Это также одновременно способ разрешить длящийся десятилетиями спор между странами, возможность строить мирные отношения в будущем, и принесет пользу региону в целом", - сказал он.

Помощник госсекретаря также подчеркнул, что сотрудничество между странами региона не только улучшит ситуацию в области безопасности, но и позволит поставлять товары из Центральной Азии через Азербайджан, а затем через Грузию и Армению на мировые рынки.

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Версия на английском языке US official praises Azerbaijan's central role in reshaping regional politics
Версия на азербайджанском языке Dövlət katibinin köməkçisi: ABŞ və Azərbaycan arasında bir çox sahələrdə tərəfdaşlıq qurulub

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