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О'Брайен: Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности

О'Брайен: Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности Вашингтон и Баку смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 17:12
О'Брайен: Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности

Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы уже делаем это эффективно, но мы надеемся делать больше по мере продвижения вперед, обеспечивая безопасность и мир, устраняя угрозы, которые исходят из-за пределов региона, и в целом укрепляя доверие внутри региона. Я думаю, что работа над Средним коридором с маршрутами как через Грузию, так и через Армению станет важным шагом вперед", - сказал он.

По его словам, проект может объединить всех людей в регионе: "И это довольно мощный фактор доверия и осведомленности. Думаю, что недавнее соглашение о демаркации границ было очень важным шагом вперед".

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Версия на азербайджанском языке Ceyms O’Brayn: Bakı və Vaşinqton regional təhlükəsizlik məsələsində əməkdaşlığı dərinləşdirə biləcək

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