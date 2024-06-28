О'Брайен: Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности

Вашингтон и Баку смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности.

Баку и Вашингтон смогут углубить сотрудничество в вопросе региональной безопасности.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы уже делаем это эффективно, но мы надеемся делать больше по мере продвижения вперед, обеспечивая безопасность и мир, устраняя угрозы, которые исходят из-за пределов региона, и в целом укрепляя доверие внутри региона. Я думаю, что работа над Средним коридором с маршрутами как через Грузию, так и через Армению станет важным шагом вперед", - сказал он.

По его словам, проект может объединить всех людей в регионе: "И это довольно мощный фактор доверия и осведомленности. Думаю, что недавнее соглашение о демаркации границ было очень важным шагом вперед".