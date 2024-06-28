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О'Брайен: Азербайджан - важный поставщик газа в Европу

О'Брайен: Азербайджан - важный поставщик газа в Европу Азербайджан является важным поставщиком, диверсифицирующим поставки газа в ЕС.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 17:04
О'Брайен: Азербайджан - важный поставщик газа в Европу

Азербайджан является важным поставщиком, диверсифицирующим поставки газа в Европу.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

"Азербайджан является очень важным поставщиком природного газа в Европу и обеспечивает газом восемь стран, а в ближайшем будущем к ним планируется добавить еще четыре. Это важный буфер. Европейские страны отказались от российского газа. Мы наблюдаем, что во многих странах процентное соотношение снизилось до нуля. Но я ожидаю, что в следующем году объем поставок сократится еще больше, когда один из южных трубопроводов, ведущих из России в Молдову, прекратит транзит российского газа.

Это лишает Россию важного политического рычага воздействия на Европу. И Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении устойчивости, необходимой Европе для осуществления этого перехода, наряду с поставками сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, Катара и других стран",- сказал он.

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Версия на английском языке O'Brien says Azerbaijan is an important supplier of gas to Europe
Версия на азербайджанском языке Ceyms O’Brayn: Azərbaycan Avropa üçün mühüm qaz təchizatçısıdır

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