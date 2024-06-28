О'Брайен: Азербайджан приглашен на встречу НАТО в Вашингтоне

Азербайджан приглашен на встречу НАТО на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.
Он подчеркнул, что Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит данное мероприятие для всех стран-партнеров Североатлантического альянса, включая Азербайджан и Армению.
"Я ожидаю, что обе страны будут участвовать. В целом, в мероприятии примут участие 30 стран-партнеров",- добавил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.