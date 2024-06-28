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О'Брайен: Азербайджан приглашен на встречу НАТО в Вашингтоне

О'Брайен: Азербайджан приглашен на встречу НАТО в Вашингтоне Азербайджан приглашен на встречу НАТО на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в Вашингтоне.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 17:35
О'Брайен: Азербайджан приглашен на встречу НАТО в Вашингтоне

Азербайджан приглашен на встречу НАТО на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

Он подчеркнул, что Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит данное мероприятие для всех стран-партнеров Североатлантического альянса, включая Азербайджан и Армению.

"Я ожидаю, что обе страны будут участвовать. В целом, в мероприятии примут участие 30 стран-партнеров",- добавил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

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Версия на английском языке Azerbaijan invited to NATO meeting in Washington
Версия на азербайджанском языке Ceyms O’Brayn: Azərbaycan NATO sammitinə dəvət olunub

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