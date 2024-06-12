О'Брайен: Азербайджан и Армения довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую

Соединенные Штаты вдохновляют Азербайджан и Армению завершить заключение мирного соглашения в ближайшие недели и месяцы.

Соединенные Штаты вдохновляют Азербайджан и Армению завершить заключение мирного соглашения в ближайшие недели и месяцы.

Как передает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в комментарии для "Радио Свобода" в Ереване.

"Соединенные Штаты вдохновляют две южнокавказские страны завершить заключение такого соглашения в ближайшие недели и месяцы", - сказал О'Брайен.

По его словам, Баку и Ереван должны решать, какую именно роль могут сыграть США: "Мы не претендуем на роль сверхдержавы в регионе. Мы здесь для того, чтобы поддержать законное желание народов региона заключить долгосрочное мирное соглашение. На этом этапе стороны довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую".