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О'Брайен: Азербайджан и Армения довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую

О'Брайен: Азербайджан и Армения довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую Соединенные Штаты вдохновляют Азербайджан и Армению завершить заключение мирного соглашения в ближайшие недели и месяцы.
Внешняя политика
12 июня 2024 г. 19:16
О'Брайен: Азербайджан и Армения довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую

Соединенные Штаты вдохновляют Азербайджан и Армению завершить заключение мирного соглашения в ближайшие недели и месяцы.

Как передает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в комментарии для "Радио Свобода" в Ереване.

"Соединенные Штаты вдохновляют две южнокавказские страны завершить заключение такого соглашения в ближайшие недели и месяцы", - сказал О'Брайен.

По его словам, Баку и Ереван должны решать, какую именно роль могут сыграть США: "Мы не претендуем на роль сверхдержавы в регионе. Мы здесь для того, чтобы поддержать законное желание народов региона заключить долгосрочное мирное соглашение. На этом этапе стороны довольно хорошо разговаривают друг с другом напрямую".

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Версия на английском языке Blinken's aide says Azerbaijan and Armenia skilled enough in direct negotiations
Версия на азербайджанском языке Blinkenin köməkçisi: Azərbaycanla Ermənistan indiki mərhələdə birbaşa danışıqlarda kifayət qədər bacarıqlıdır

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