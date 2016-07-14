Огтай Асадов: Надеюсь, что территориальная целостность и Азербайджана, и Украины будет восстановлена

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Азербайджан провел встречу с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт украинского президента, глава украинского государства выразил убеждение, что активизация сотрудничества Украины и Азербайджана, возобновление работы Совета президентов и реализация ряда совместных проектов дадут положительный результат.

Собеседники положительно отметили активную деятельность межпарламентских групп дружбы в Верховной Раде Украины и Милли Меджлисе Азербайджана.

Председатель Милли Меджлиса отметил взаимодействие между украинскими и азербайджанскими парламентариями в рамках международных организаций. Особое внимание он акцентировал на вопросе территориальной целостности и отметил, что Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Надеюсь, что силами международных организаций справедливость восторжествует, и в Азербайджане и Украине будет восстановлена территориальная целостность", - заявил Асадов.

П.Порошенко и О.Асадов подчеркнули необходимость координировать взаимодействие двух государств в рамках парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и других международных структур.

Во время посещения парламента Азербайджана глава украинского государства осмотрел сессионный зал и ознакомился с организацией работы. Петр Порошенко также посетил музей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и сделал запись в Книге почетных гостей музея.