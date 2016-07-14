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    Огтай Асадов: Надеюсь, что территориальная целостность и Азербайджана, и Украины будет восстановлена

    Президент Украины провел встречу с председателем Милли Меджлиса

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Азербайджан провел встречу с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт украинского президента, глава украинского государства выразил убеждение, что активизация сотрудничества Украины и Азербайджана, возобновление работы Совета президентов и реализация ряда совместных проектов дадут положительный результат.

    Собеседники положительно отметили активную деятельность межпарламентских групп дружбы в Верховной Раде Украины и Милли Меджлисе Азербайджана. 

    Председатель Милли Меджлиса отметил взаимодействие между украинскими и азербайджанскими парламентариями в рамках международных организаций. Особое внимание он акцентировал на вопросе территориальной целостности и отметил, что Азербайджан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Надеюсь, что силами международных организаций справедливость восторжествует, и в Азербайджане и Украине будет восстановлена территориальная целостность", - заявил Асадов.

    П.Порошенко и О.Асадов подчеркнули необходимость координировать взаимодействие двух государств в рамках парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Европы и других международных структур.

    Во время посещения парламента Азербайджана глава украинского государства осмотрел сессионный зал и ознакомился с организацией работы. Петр Порошенко также посетил музей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и сделал запись в Книге почетных гостей музея.

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