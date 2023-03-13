Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску.

"Мы придаем особое значение нашему многолетнему активному и плодотворному сотрудничеству на пути сохранения и постоянного развития межцивилизационного и межрелигиозного диалога, ценностей мультикультурализма. Учреждение посольства нашей страны в Святом Престоле является показателем повышения наших отношений на качественно новый уровень и наглядным проявлением значения, которое мы придаем развитию связей между Азербайджаном и Святым Престолом.

Будучи важными ценностями, отражающими жизнь и образ жизни нашего народа, мультикультурализм и толерантность также являются одними из основных приоритетов государственной политики Азербайджана. Деятельность по соседству мечетей, синагог и церквей в нашей стране, где люди разных религий и верований веками живут в условиях дружбы и взаимного уважения, является нашим большим историческим достижением. Наглядным свидетельством этого является тот факт, что католическая религиозная община в Азербайджане всегда окружена большим вниманием и заботой", - говорится в поздравлении.