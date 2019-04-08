Федерика Могерини: Нужно проделать большую работу для развития "Восточного партнерства"

"Нужно проделать большую работу для развития программы "Восточное партнерство".

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Общественный телеканал Грузии, об этом после сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее словам, на встрече министры иностранных дел ЕС в очередной раз обсудили достижения стран-участниц программы "Восточное партнерство", отметили о предстоящих работах: "Мы обсудили с министрами мероприятия, посвященные предстоящему в мае в Брюсселе юбилею программы "Восточное партнерство". Среди них также есть встреча министров с представителями 6 стран-участниц программы".

Ф.Могерини отметила о достижении в течение 4-5 лет значительного прогресса в ряде областей: "Кроме того, достигнуты успехи в вовпросах ликвидации визового режима, развития связей между людьми, в сферах торговли и инвестиций. Я вижу, что каждая страна-участница программы пытается сблизиться с Европейским союзом, и мы постараемся ответить им с тем же энтузиазмом".