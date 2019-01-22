Председатель Комитета министров СЕ: Во Франции люди крайне обеспокоены повышением цен на бензин

Страсбург. 22 января. REPORT.AZ/ В рамках заседания зимней сессии ПАСЕ член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Ганира Пашаева встретилась с министром иностранных дел Финляндии, председателем Комитета министров Совета Европы Тимо Сойни.

По сообщению западноевропейского бюро Report, Г.Пашаева обратилась к Т.Сойни: "На европейской политической арене мы наблюдаем тенденции к увеличению популистских сил, обладающих потенциалом влияния на политические и общественные обсуждения. В отчете генсека по правам человека, демократии и верховеству закона за 2017 год особо подчеркиваются эти опасные тендинции".

В связи с этим Ганира Пашаева призвала сообщить о реализуемых и запланированных работах и инициативах в этом направлении.

Тимо Сойни отметил, что люди порой считают чрезмерно раздутыми права политиков. Он подчеркнул, что во Франции люди крайне обеспокоены повышением цен на бензин.

"Они не плохие люди, просто переживают беспокойство, которое следовало бы учесть. Некоторые хотят быть услышанными, посколько чувствуют себя брошенными", - отметил Т.Сойни.

Он призвал воздержаться от насилия: "Нужно избегать насилия в отношении протестующих во Франции. Мы можем придерживаться различных мнений и различных политических взглядов. Нас объединяет то, что мы избраны народом".