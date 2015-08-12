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    Нушираван Магеррамов обсудил с представителями ОБСЕ вопросы вещания политической рекламы

    В НСТР состоялась встреча с представителями избирательного отдела бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамов принял главного консультанта избирательного отдела бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ричарда Лаппина и консультанта Радиовое Груичи. Об этом Report сообщили в НСТР. 

    Председатель НСТР Нушираван Магеррамов проинформировал гостей о целях и задачах, функциях совета. 

    На встрече были обсуждены вопросы вещания политической рекламы на телевидении и радио в предвыборных кампаниях пропаганды. Председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамов ответил на интересующие гостей вопросы. 

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