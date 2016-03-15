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    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Казахстана

    Нурсултан Назарбаев пожелал удачи новоназначенному послу

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Новоназначенный посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов вручил верительные грамоты президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

    Об этом Report cообщает со ссылкой на Kazinform.

    Согласно информации, Н.Назарбаев также принял грамоты новых послов ООН, Израиля, Узбекистана и Тайланда. Встречая послов, Н.Назарбаев заявил, что это станет новой ступенью в их дипломатической карьере. Президент пожелал удачи новоназначенным послам.

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