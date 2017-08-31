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    Назарбаев: Реализация достигнутых договоренностей придаст импульс развитию стратегического сотрудничества между нашими государствами

    Глава Казахстана направил президенту Азербайджана поздравительное письмо© Sean Gallup/Getty Images

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Поздравляю Вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

    С большим удовлетворением хочу отметить, что за четверть века дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами стремительно развивались и из года в год продолжают свой интенсивный рост.

    Переговоры, проведенные во время моего официального визита в Вашу страну в апреле, открыли новые границы в отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, определили новые приоритетные направления сотрудничества в различных сферах. Несомненно, что реализация достигнутых договоренностей придаст дополнительный импульс развитию стратегического сотрудничества между нашими государствами.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса".

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