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Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева

Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 20:00
Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Сегодня для всех очевидно, что, ставя целью достижение новых вершин развития, Ваша страна добилась значительных результатов на пути повышения благосостояния народа и укрепления безопасности государства.

Как Вы знаете, я всегда высоко ценю Ваш большой вклад в дальнейшее развитие особых отношений между нашими братскими народами. Уверен, что установившиеся между нами дружба и уважение будут и впредь продолжаться.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мирной жизни и благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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