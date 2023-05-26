Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.
Сегодня для всех очевидно, что, ставя целью достижение новых вершин развития, Ваша страна добилась значительных результатов на пути повышения благосостояния народа и укрепления безопасности государства.
Как Вы знаете, я всегда высоко ценю Ваш большой вклад в дальнейшее развитие особых отношений между нашими братскими народами. Уверен, что установившиеся между нами дружба и уважение будут и впредь продолжаться.
Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мирной жизни и благополучия".