Нурсултан Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Сегодня для всех очевидно, что, ставя целью достижение новых вершин развития, Ваша страна добилась значительных результатов на пути повышения благосостояния народа и укрепления безопасности государства.

Как Вы знаете, я всегда высоко ценю Ваш большой вклад в дальнейшее развитие особых отношений между нашими братскими народами. Уверен, что установившиеся между нами дружба и уважение будут и впредь продолжаться.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мирной жизни и благополучия".