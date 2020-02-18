Нурсултан Назарбаев поздравил президента Азербайджана

Первый президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас с победой Партии "Ени Азербайджан", руководителем которой Вы являетесь, на состоявшихся 9 февраля внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Считаю, что эта победа является результатом Вашей конструктивной внешней и внутренней политики, а также поддержки народом Азербайджана осуществляемых Вами реформ.

Как председатель партии "Нур-Отан" высоко оцениваю отношения между ведущими политическими структурами Казахстана и Азербайджана, опирающиеся на искренность и доверие.

Уверен, что сотрудничество, построенное на подлинной дружбе между народами Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, будет укрепляться и дальше.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях, братскому народу Азербайджана - мира и благосостояния".