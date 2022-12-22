О нас

Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева

Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 20:01
Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева

Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Желаю, чтобы Ваша деятельность во благо светлого будущего страны была успешной, а поставленные цели реализованы.

Уверен, что сотрудничество на высоком уровне и многовековая дружба между Казахстаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться на благо наших братских народов.

Я надеюсь, что наше взаимное уважение сохранится и в будущем.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной работе, а братскому народу Азербайджана – процветания, единства и успехов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nursultan Nazarbayev Azərbaycan liderini təbrik edib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi