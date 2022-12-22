Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева

Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report , в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Желаю, чтобы Ваша деятельность во благо светлого будущего страны была успешной, а поставленные цели реализованы.

Уверен, что сотрудничество на высоком уровне и многовековая дружба между Казахстаном и Азербайджаном будут и впредь укрепляться на благо наших братских народов.

Я надеюсь, что наше взаимное уважение сохранится и в будущем.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной работе, а братскому народу Азербайджана – процветания, единства и успехов".