Нурсултан Назарбаев поблагодарил Полада Бюльбюль оглу - ФОТО

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал письмо Чрезвычайному и полномоченому посолу Азербайджана в России Поладу Бульбюль оглу.

Как сообщает посольство российскому бюро Report, в письме говорится:

«Уважаемый Полад Бюльбюль оглу,

Благодарю вас за посланное в мой адрес тёплое письмо и добрые пожелания.

Я высоко оцениваю ваш творческий труд, общественную и государственную работу, а также ваш личный вклад в уже сложившиеся дружеские отношения между нашими странами, Азербайджаном и Казахстаном. Выражаю уверенность, что ваш богатый опыт и профессионализм будет служить укреплению наших многосторонних братских отношений.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, блогополучия и успехов в вашей дальнейшей работе.»