Нурсултан Назарбаев: "Азербайджан достиг больших успехов на пути укрепления основы своей государственности"

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником страны.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа Казахстана и от себя лично искренне поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с Днем Республики.

Сегодня Азербайджан достиг больших успехов на пути укрепления основы своей государственности, улучшения благосостояния народа, повышения авторитета страны на международной арене. В этой связи, желаю дальнейшего динамичного развития Вашей стране и достижения намеченных целей под Вашим руководством.

Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традиционной дружбе и взаимопонимании, будет и дальше развиваться во имя благополучия народов двух стран.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, а дружественному народу Азербайджана – мира и процветания".