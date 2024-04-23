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Нурмамед Джавадов: Азербайджанцы-участники строительства БАМа всегда ощущали поддержку Гейдара Алиева

Нурмамед Джавадов: Азербайджанцы-участники строительства БАМа всегда ощущали поддержку Гейдара Алиева Азербайджанцы, которые участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), всегда ощущали поддержку Гейдара Алиева.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 11:17
Нурмамед Джавадов: Азербайджанцы-участники строительства БАМа всегда ощущали поддержку Гейдара Алиева

Азербайджанцы, которые участвовали в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ), всегда ощущали поддержку Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом заявил журналистам в Москве после совместной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали Нурмамед Джавадов, принимавший участие в строительстве в качестве командира комсомольского отряда.

"Я был командиром комсомольского отряда от Азербайджана. В марте 1975 года мы прибыли на вертолете в поселок Улькан. Как непривыкшим к холоду, нам было трудно в первый год. К нам для изучения хода работ приехал Гейдар Алиев, осмотрел поселки, которые мы строили. Мы всегда чувствовали, что Азербайджан с нами, что Гейдар Алиев с нами", - сказал Джавадов.

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Версия на английском языке Nurmammad Javadov: Azerbaijanis who participated in BAM construction always felt support of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Nurməmməd Cavadov: Ulkan stansiyasının inşası zamanı hiss edirdik ki, azərbaycanlılar və Heydər Əliyev bizimlədir

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