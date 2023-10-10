Нури Аксу: Восстановительные работы в Карабахе очень важны

Строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях - Карабахе, имеют большое значение.

Строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе, имеют большое значение.

Как передает Report, об этом заявил консультант по культуре и издательскому делу Международного фонда тюркской культуры и наследия Нури Аксу на церемонии открытия Международной конференции “Города жизнеспособного и устойчивого наследия” (“Livable and Sustainable Heritage Cities”).

По его словам, в связи с тем, что мир сейчас переживает множество конфликтов, защита городов и восстановительные работы проводимые в них являются одними из основных направлении деятельности Организации тюркских государств (ОТГ).

Н.Аксу также напомнил, что в этом году в Казахстане прошли Дни города Шуша.

"Мы продолжаем работу по защите тюркского наследия. Реставрационно-технические, образовательные мероприятия являются частью нашей деятельности. Мы также работаем над составлением списка памятников и объектов тюркской культуры, в результате он будет дополнять список наследия ЮНЕСКО",- добавил он.