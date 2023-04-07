Нури Аксу: В различных городах тюркских стран пройдут "Дни города Шуша"

В различных городах тюркских стан пройдут Дни Шуши.

В различных городах тюркских стран пройдут Дни города Шуша.

Как передает Report, об этом консультант по культуре и издательскому делу Международного фонда тюркской культуры и наследия Нури Аксу заявил во время выступления на заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, проходящем сегодня в Университете ADA.

По его словам, страны-члены ТЮРКСОЙ имеют представление о разрушениях на освобожденных территориях Азербайджана. "Завтра в рамках нашего заседания в Шуше, мы воочию увидим эти разрушения", - добавил он.

Н.Аксу подчеркнул, что организация работает во имя объединения наследия тюркского мира.

"Также мы оказываем помощь в восстановлении пострадавших в результате землетрясения в Турции памятников культуры", - сказал он.