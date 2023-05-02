Нургалиев: Азербайджану повезло, что в самые трудные времена страной руководил Гейдар Алиев

Азербайджану очень повезло, что в самые трудные времена страной руководил Гейдар Алиев.

Азербайджану очень повезло, что в самые трудные времена страной руководил Гейдар Алиев.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Института внешнеполитических исследований при министерстве иностранных дел Казахстана Болат Нургалиев заявил на международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Б. Нургалиев напомнил, что в рамках недавнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан Касым-Жомарт Токаев особо отметил незаменимую роль Гейдара Алиева в развитии двухсторонних отношений между странами.

"Азербайджан сейчас процветающая страна со стремительно развивающейся экономикой. Азербайджан также продвигает идеи мультикультурализма. И основу всего этого заложил именно Гейдар Алиев", - заявил Болат Нургалиев.

По его словам, общенациональный лидер всегда выделялся своей харизмой, мудростью и дальновидностью.

"Каспий и его статус был также всегда в центре внимания Гейдара Алиева, и мы вместе работали над этим вопросом координационно", - добавил Нургалиев.