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Нуно Кейрос: Проект ПРООН направлен на развитие муниципалитетов в Азербайджане

Нуно Кейрос: Проект ПРООН направлен на развитие муниципалитетов в Азербайджане Проект Программы Развития ООН (ПРООН) "Главы муниципалитетов в поддержку экономического развития” направлен на совершенствование деятельности органов местного самоуправления в Азербайджане.
Внешняя политика
17 марта 2023 г. 12:22
Нуно Кейрос: Проект ПРООН направлен на развитие муниципалитетов в Азербайджане

Проект Программы Развития ООН (ПРООН) "Главы муниципалитетов в поддержку экономического развития” направлен на совершенствование деятельности органов местного самоуправления в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Нуно Кейрос на встрече с главами муниципалитетов, победивших в конкурсе на получение гранта в рамках этой программы.

По его словам, данная инициатива, реализуемая ПРООН при финансовой поддержке Европейского союза, является первой для органов местного самоуправления в Азербайджане.

Победившим в конкурсе муниципалитетам будет оказана техническая и финансовая поддержка для реализации их проектов.

Программа "Главы муниципалитетов в поддержку экономического развития” стартовала в Азербайджане в марте 2022 года, к ней присоединились 55 органов местного самоуправления со всей страны.

По словам регионального менеджера проекта Тины Стоум, он "посодействует развитию экономики страны и созданию нового будущего для Азербайджана".

Она отметила, что фокус данной программы очень обширен, в том числе включает зеленый переход, оказание поддержки муниципалитетам в обучении, экономический рост и другое.

"Это региональный проект, и мы хотим увидеть его плоды в том числе в Азербайджане", - сказала Т. Стоум.

Заместитель директора Центра по работе с муниципалитетами министерства юстиции Эльмин Гасанов напомнил, что нынешний год особо важен для Азербайджана: "В 2023 году отмечается 100-летний юбилей общенационального лидера Гейдара Алиева. В связи с этим планируется реализовать много проектов, нацеленных на развитие Азербайджана".

Э. Гасанов отметил, что муниципалитеты Азербайджана готовы сотрудничать в рамках данного проекта ПРООН.

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Версия на английском языке Nuno Queiroz: UNDP project aims to develop municipalities in Azerbaijan

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