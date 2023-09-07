Нуман Куртулмуш: Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки

"Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки".

"Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая на конференции ”Век тюркского мира: новая дорожная карта политических и экономических отношений“ в Анкаре.

По его словам, Азербайджан очень дорог турецкому народу.

“Говоря об Азербайджане, мы используем фразу “Джан Азербайджан”. Потому что Азербайджан - это часть нашей души", - сказал он.

Куртулмуш отметил, что Турция отныне будет стремиться увеличить число дружественных стран.