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Нуман Куртулмуш: Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки

Нуман Куртулмуш: Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки "Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки".
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 15:38
Нуман Куртулмуш: Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки

"Желаю, чтобы дружба между Азербайджаном и Турцией сохранилась навеки".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая на конференции ”Век тюркского мира: новая дорожная карта политических и экономических отношений“ в Анкаре.

По его словам, Азербайджан очень дорог турецкому народу.

“Говоря об Азербайджане, мы используем фразу “Джан Азербайджан”. Потому что Азербайджан - это часть нашей души", - сказал он.

Куртулмуш отметил, что Турция отныне будет стремиться увеличить число дружественных стран.

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: “Türkiyə və Azərbaycan dostluğunun əbədi olmasını arzulayıram”

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