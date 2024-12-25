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Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время телефонного разговора с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахс
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 18:39
Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш во время телефонного разговора с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Куртулмуш пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Гафарова со своей стороны выразила благодарность за проявленное внимание и слова соболезнования.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на английском языке Turkish speaker offers condelences to Azerbaijani counterpart over airplane crash
Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş Sahibə Qafarovaya başsağlığı verib

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