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Нуман Куртулмуш: Турция остается сторонником мира и стабильности на Южном Кавказе

Нуман Куртулмуш: Турция остается сторонником мира и стабильности на Южном Кавказе Турция с первых дней выступает за мир и стабильность в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 14:10
Нуман Куртулмуш: Турция остается сторонником мира и стабильности на Южном Кавказе

Турция всегда была сторонником мира и стабильности в регионе Южного Кавказа и призывала к конкретным действиям в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил сегодня на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Анкаре.

"Мы с первых дней говорили о важности мира и стабильности в этом регионе и необходимости предпринять конкретные шаги в этом направлении. Регион нуждается в сотрудничестве, мире и солидарности, нам не нужны новые конфликты и напряженность", - сказал он.

Куртулмуш также подчеркнул важность развития тюркского мира в условиях нынешнего миропорядка. Он также выразил благодарность Азербайджану за значимый вклад в это развитие.

По словам политика, отношения между Баку и Анкарой продолжают развиваться во всех сферах и еще более укрепились после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и подписания исторической Шушинской декларации.

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Версия на английском языке Numan Kurtulmus: Türkiye advocates peace and stability in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: Türkiyə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin tərəfdarıdır

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