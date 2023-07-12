Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата ТюркПА в Баку

12 июля действующий председатель Великого Национального собрания Турции, а также Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата организации, расположенного в Баку.

12 июля действующий председатель Великого Национального собрания Турции, а также Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата организации, расположенного в Баку.

Как сообщает Report, гостя сопровождали генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, посол Турции в нашей стране Джахит Багчы и другие официальные лица.

После ознакомления с условиями, созданными в здании, Н.Куртулмуш поинтересовался деятельностью генерального секретариата ТюркПА, дал рекомендации.

Затем Нуман Куртулмуш посадил сосну во дворе здания.

В завершение гостю были вручены подарки.