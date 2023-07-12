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Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата ТюркПА в Баку

Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата ТюркПА в Баку 12 июля действующий председатель Великого Национального собрания Турции, а также Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата организации, расположенного в Баку.
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 19:02
Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата ТюркПА в Баку

12 июля действующий председатель Великого Национального собрания Турции, а также Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата организации, расположенного в Баку.

Как сообщает Report, гостя сопровождали генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, посол Турции в нашей стране Джахит Багчы и другие официальные лица.

После ознакомления с условиями, созданными в здании, Н.Куртулмуш поинтересовался деятельностью генерального секретариата ТюркПА, дал рекомендации.

Затем Нуман Куртулмуш посадил сосну во дворе здания.

В завершение гостю были вручены подарки.

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş Bakıda TÜRKPA-nın Baş Katibliyinin inzibati binası ilə tanış olub

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