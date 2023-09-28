Нуман Куртулмуш: Мирное соглашение между Баку и Ереваном выгодно всем странам региона

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией принесет выгоду всем странам региона.

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией принесет выгоду всем странам региона.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая на 1-й сессии Конференции председателей парламентов стран Совета Европы в Дублине.

Куртулмуш отметил, что международные организации не выполнили свои обязательства в вопросе освобождения Карабахского региона от армянской оккупации.

"В результате, Азербайджан самостоятельно освободил свои земли в ходе 44-дневной Отечественной войны", - сказал он.

Политик подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном принесет выгоду всем странам региона.

Куртулмуш также подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора отвечает интересам всех региональных акторов.